Помог случай. Феттель за счёт аварии выиграл Гран-при Австралии у Хэмилтона
Фото: Twitter/Baagii41
Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона 2018 года "Формулы-1" благодаря появившемуся после поломки Романа Грожана сейфти-кару.
Со старта в Мельбурне лидировал Льюис Хэмилтон, без проблем взявший в субботу поул, его преследовали Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Однако, когда дошло до волны пит-стопов, на трассе из-за аварии был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Феттель успел поменять шины до него, а вот остальные лидеры потеряли скорость. В итоге немец опередил и финского партнёра по Ferrari, и британца из Mercedes.
Во второй части гонки Хэмилтон упорно пытался догнать Феттеля, сокращал отставание до секунды, но сделать решающий обгон в борьбе за победу так и не смог. Немец одержал 48-ю победу в карьере и в сотый раз финишировал на подиуме. Третье место — у Райкконена, также стоит отметить выдающийся пятый результат у Фернандо Алонсо на McLaren, который в прошлом году совсем не блистал.
#AusGP #PazziDellaNotte #Ferrari #ForzaFerrari #F1 #Vettel #Kimi7 pic.twitter.com/KxLMNCE7lK— Mirko spadafina (@mirkospadafina) 25 марта 2018 г.
Россиянин Сергей Сироткин сошёл с дистанции на 6-м круге из-за проблем с тормозами.
Следующая гонка состоится через две недели в Бахрейне.
Формула-1. Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:29.33,283
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — +5,036
3. Кими Райкконен (Ferrari) — +6,309
4. Даниэль Риккардо (Red Bull) — +7,069
5. Фернандо Алонсо (McLaren) — +27,886
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +28,945
7. Нико Хюлькенберг (Renault) — +32,671
8. Валттери Боттас (Mercedes) — +34,339
9. Стоффель Вандорн (McLaren) — +34,921
10. Карлос Сайнс (Renault) — +45,722