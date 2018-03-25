Помог случай. Феттель за счёт аварии выиграл Гран-при Австралии у Хэмилтона

Со старта в Мельбурне лидировал Льюис Хэмилтон, без проблем взявший в субботу поул, его преследовали Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Однако, когда дошло до волны пит-стопов, на трассе из-за аварии был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Феттель успел поменять шины до него, а вот остальные лидеры потеряли скорость. В итоге немец опередил и финского партнёра по Ferrari, и британца из Mercedes.

Во второй части гонки Хэмилтон упорно пытался догнать Феттеля, сокращал отставание до секунды, но сделать решающий обгон в борьбе за победу так и не смог. Немец одержал 48-ю победу в карьере и в сотый раз финишировал на подиуме. Третье место — у Райкконена, также стоит отметить выдающийся пятый результат у Фернандо Алонсо на McLaren, который в прошлом году совсем не блистал.