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Регион
Опубликовано 25 марта 2018, 10:39

Помог случай. Феттель за счёт аварии выиграл Гран-при Австралии у Хэмилтона

Фото: Twitter/Baagii41

Фото: Twitter/Baagii41

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона 2018 года "Формулы-1" благодаря появившемуся после поломки Романа Грожана сейфти-кару.

Со старта в Мельбурне лидировал Льюис Хэмилтон, без проблем взявший в субботу поул, его преследовали Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Однако, когда дошло до волны пит-стопов, на трассе из-за аварии был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Феттель успел поменять шины до него, а вот остальные лидеры потеряли скорость. В итоге немец опередил и финского партнёра по Ferrari, и британца из Mercedes.

Во второй части гонки Хэмилтон упорно пытался догнать Феттеля, сокращал отставание до секунды, но сделать решающий обгон в борьбе за победу так и не смог. Немец одержал 48-ю победу в карьере и в сотый раз финишировал на подиуме. Третье место — у Райкконена, также стоит отметить выдающийся пятый результат у Фернандо Алонсо на McLaren, который в прошлом году совсем не блистал.

Россиянин Сергей Сироткин сошёл с дистанции на 6-м круге из-за проблем с тормозами.

Следующая гонка состоится через две недели в Бахрейне.

Формула-1. Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:29.33,283

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — +5,036

3. Кими Райкконен (Ferrari) — +6,309

4. Даниэль Риккардо (Red Bull) — +7,069

5. Фернандо Алонсо (McLaren) — +27,886

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +28,945

7. Нико Хюлькенберг (Renault) — +32,671

8. Валттери Боттас (Mercedes) — +34,339

9. Стоффель Вандорн (McLaren) — +34,921

10. Карлос Сайнс (Renault) — +45,722

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Дмитрий Кузнецов
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