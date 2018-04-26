Обвиняемый в халатности пожарный из Кемерова попросил о свидании с женой

Как рассказал на суде Сергей Генин, он нуждается в психологической помощи, поскольку "потихоньку начинает сходить с ума".

Находящийся под арестом по обвинению в халатности начальник пожарного караула Сергей Генин попросил суд позволить ему встретиться с женой. В заседании суда он участвовал по видеосвязи из следственного изолятора.

Обвиняемый попросил суд изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу. По словам Сергея Генина, он готов на любое наказание, кроме лишения свободы, поскольку испытывает психологические проблемы.

— Прошу если не изменить меру пресечения, то хотя бы чтоб в ближайшие дни мне устроили свидание с женой. Прошу избрать меру пресечения дома или ещё как-то, но не заключение. Я потихоньку начинаю сходить с ума. Со мной работают психологи, — говорит пожарный.

Как ранее сообщал Лайф, в результате суд отклонил жалобу на арест Генина. По версии следствия, его халатные действия привели к тому, что в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли люди.