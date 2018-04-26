Обвиняемый в халатности пожарный из Кемерова попросил о свидании с женой
Сергей Генин. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин
Как рассказал на суде Сергей Генин, он нуждается в психологической помощи, поскольку "потихоньку начинает сходить с ума".
Находящийся под арестом по обвинению в халатности начальник пожарного караула Сергей Генин попросил суд позволить ему встретиться с женой. В заседании суда он участвовал по видеосвязи из следственного изолятора.
Обвиняемый попросил суд изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу. По словам Сергея Генина, он готов на любое наказание, кроме лишения свободы, поскольку испытывает психологические проблемы.
— Прошу если не изменить меру пресечения, то хотя бы чтоб в ближайшие дни мне устроили свидание с женой. Прошу избрать меру пресечения дома или ещё как-то, но не заключение. Я потихоньку начинаю сходить с ума. Со мной работают психологи, — говорит пожарный.
Как ранее сообщал Лайф, в результате суд отклонил жалобу на арест Генина. По версии следствия, его халатные действия привели к тому, что в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли люди.
Ранее СМИ сообщали, что обвиняемый свою вину не признаёт и утверждает, что его звено сделало всё, что было в их силах. В то же время очевидцы трагедии утверждают с точностью наоборот.