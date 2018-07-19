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Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 15:14

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович&nbsp;

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 

Как сообщает официальный сайт немецкой команды "Формулы-1", 33-летний британский гонщик Льюис Хэмилтон подписал новое трудовое соглашение сроком на два года.

Четырёхкратный чемпион мира прокомментировал это событие на своей странице в "Твиттере".

— С 1998 года я был в семье Mercedes. Бесконечно благодарен за постоянную поддержку, любовь и защиту в течение всех этих лет. Я очень горжусь тем, чего мы вместе добились, — написал Хэмилтон.

Напомним, что Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. За это время он одержал 44 победы на Гран-при и трижды становился чемпионом мира с немецкой командой.

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Кира Громова
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