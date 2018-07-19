Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Как сообщает официальный сайт немецкой команды "Формулы-1", 33-летний британский гонщик Льюис Хэмилтон подписал новое трудовое соглашение сроком на два года.
⚡️ “Lewis Hamilton Re-Signs with Mercedes”https://t.co/8d0EWKJpR5— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 июля 2018 г.
Четырёхкратный чемпион мира прокомментировал это событие на своей странице в "Твиттере".
— С 1998 года я был в семье Mercedes. Бесконечно благодарен за постоянную поддержку, любовь и защиту в течение всех этих лет. Я очень горжусь тем, чего мы вместе добились, — написал Хэмилтон.
I have been in the Mercedes Family since 1998. I am forever grateful for their continued support, love and protection over these years. I’m incredibly proud of what we have achieved together and even more excited for the future! @MercedesAMGF1 #grateful #letsgo #announcelewis pic.twitter.com/sXo0UnKeIs— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 19 июля 2018 г.
Напомним, что Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. За это время он одержал 44 победы на Гран-при и трижды становился чемпионом мира с немецкой командой.