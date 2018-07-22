"Формула-1": Хэмилтон выиграл в Германии с 14-го места, Феттель и Сироткин сошли

Очередная попытка четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля выиграть домашний для себя Гран-при Германии на "Хоккенхаймринге" обернулась провалом. Феттель родился неподалёку от этой трассы, но одержать здесь победу в рамках "Формулы-1" он никак не может. Немец выигрывал домашний Гран-при, но на другой трассе — "Нюрбургринг". В этот уик-энд у него были отличные шансы на победу, но вмешались обстоятельства.

Феттель выиграл квалификацию и лидировал большую часть гонки, но на 52-м круге отправил машину в стену. В этот момент на трассе начался дождь, но, судя по звуку болида, у Феттеля были некоторые технические проблемы, из-за которых он не вошёл в поворот и улетел в стену.

Жертвой обстоятельств стал не только Феттель, но и несколько других пилотов, включая Сергея Сироткина. Российский пилот Williams проводил неплохой уик-энд, заработав лучшее для себя место в квалификации — 12-е. В решающей фазе гонки у него были шансы побороться за очковую зону, но в очередной раз подвела машина.