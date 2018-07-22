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Регион
Опубликовано 22 июля 2018, 17:58

"Формула-1": Хэмилтон выиграл в Германии с 14-го места, Феттель и Сироткин сошли

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости / Нина Зотина

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Очередная попытка четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля выиграть домашний для себя Гран-при Германии на "Хоккенхаймринге" обернулась провалом. Феттель родился неподалёку от этой трассы, но одержать здесь победу в рамках "Формулы-1" он никак не может. Немец выигрывал домашний Гран-при, но на другой трассе — "Нюрбургринг". В этот уик-энд у него были отличные шансы на победу, но вмешались обстоятельства.

Феттель выиграл квалификацию и лидировал большую часть гонки, но на 52-м круге отправил машину в стену. В этот момент на трассе начался дождь, но, судя по звуку болида, у Феттеля были некоторые технические проблемы, из-за которых он не вошёл в поворот и улетел в стену.

Жертвой обстоятельств стал не только Феттель, но и несколько других пилотов, включая Сергея Сироткина. Российский пилот Williams проводил неплохой уик-энд, заработав лучшее для себя место в квалификации — 12-е. В решающей фазе гонки у него были шансы побороться за очковую зону, но в очередной раз подвела машина.

После массовых сходов на трассе появилась машина безопасности. Гонку к тому моменту возглавил пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который стартовал 14-м из-за того, что разбил машину в квалификации. Борьбу партнёру по команде пытался навязать Вальттери Боттас, но команда чётко указала финну его место. В итоге за последние десять с небольшим кругов разменов позиций не случалось: Хэмилтон выиграл, Боттас второй, Кими Райкконен финишировал третьим.

В итоге Хэмилтон заработал 25 очков и обошёл Феттеля в зачёте чемпионата мира.

Формула-1. Гран-при Германии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1.32.29,845.

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +4,535.

3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,732.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,654.

5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +26,609.

6. Ромен Грожан ("Хаас") +28,871.

7. Серхио Перес ("Форс Индия") +30,556.

8. Эстебан Окон ("Форс Индия") +31,750.

9. Маркус Эрикссон ("Заубер") +32,362.

10. Брендон Хартли ("Торо Россо") +34,197.

11. Кевин Магнуссен ("Хаас").

12. Карлос Сайнс ("Рено").

13. Стоффель Вандорн ("Макларен").

14. Пьер Гасли ("Торо Россо").

15. Шарль Леклер ("Заубер").

16. Фернандо Алонсо ("Макларен").

Лэнс Стролл ("Уильямс") — не финишировал.

Себастьян Феттель ("Феррари") — не финишировал.

Сергей Сироткин ("Уильямс") — не финишировал.

Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не финишировал.

Личный зачёт после Гран-при Германии:

  1. Льюис Хэмилтон — 188.
  2. Себастьян Феттель — 171.
  3. Кими Райкконен — 131.
  4. Валттери Боттас — 122.
  5. Даниэль Риккардо — 106.
  6. Макс Ферстаппен — 105.
  7. Нико Хюлькенберг — 52.
  8. Фернандо Алонсо — 40.
  9. Кевин Магнуссен — 39.
  10. Серхио Перес — 30.
  11. Эстебан Окон — 29.
  12. Карлос Сайнс-младший — 28.
  13. Ромен Грожан — 20.
  14. Пьер Гасли — 18.
  15. Шарль Леклер — 13.
  16. Стоффель Вандорн — 8.
  17. Маркус Эрикссон — 5.
  18. Ланс Стролл — 4.
  19. Брендон Хартли — 2.
  20. Сергей Сироткин — 0.

Кубок конструкторов после Гран-при Германии:

  1. "Мерседес" — 310.
  2. "Феррари" — 302.
  3. "Ред Булл" — 211.
  4. "Рено" — 80.
  5. "Форс-Индия" — 59.
  6. "Хаас" — 59.
  7. "Макларен" — 48.
  8. "Торо Россо" — 20.
  9. "Заубер" — 18.
  10. "Уильямс" — 4.
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Дмитрий Садылко
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