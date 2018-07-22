"Формула-1": Хэмилтон выиграл в Германии с 14-го места, Феттель и Сироткин сошли
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Очередная попытка четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля выиграть домашний для себя Гран-при Германии на "Хоккенхаймринге" обернулась провалом. Феттель родился неподалёку от этой трассы, но одержать здесь победу в рамках "Формулы-1" он никак не может. Немец выигрывал домашний Гран-при, но на другой трассе — "Нюрбургринг". В этот уик-энд у него были отличные шансы на победу, но вмешались обстоятельства.
Феттель выиграл квалификацию и лидировал большую часть гонки, но на 52-м круге отправил машину в стену. В этот момент на трассе начался дождь, но, судя по звуку болида, у Феттеля были некоторые технические проблемы, из-за которых он не вошёл в поворот и улетел в стену.
Жертвой обстоятельств стал не только Феттель, но и несколько других пилотов, включая Сергея Сироткина. Российский пилот Williams проводил неплохой уик-энд, заработав лучшее для себя место в квалификации — 12-е. В решающей фазе гонки у него были шансы побороться за очковую зону, но в очередной раз подвела машина.
После массовых сходов на трассе появилась машина безопасности. Гонку к тому моменту возглавил пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который стартовал 14-м из-за того, что разбил машину в квалификации. Борьбу партнёру по команде пытался навязать Вальттери Боттас, но команда чётко указала финну его место. В итоге за последние десять с небольшим кругов разменов позиций не случалось: Хэмилтон выиграл, Боттас второй, Кими Райкконен финишировал третьим.
В итоге Хэмилтон заработал 25 очков и обошёл Феттеля в зачёте чемпионата мира.
BREAKING: Lewis Hamilton WINS a crazy #GermanGP He retakes the championship lead pic.twitter.com/fHiceiyIQ1— Formula 1 (@F1) 22 июля 2018 г.
Формула-1. Гран-при Германии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1.32.29,845.
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +4,535.
3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,732.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,654.
5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +26,609.
6. Ромен Грожан ("Хаас") +28,871.
7. Серхио Перес ("Форс Индия") +30,556.
8. Эстебан Окон ("Форс Индия") +31,750.
9. Маркус Эрикссон ("Заубер") +32,362.
10. Брендон Хартли ("Торо Россо") +34,197.
11. Кевин Магнуссен ("Хаас").
12. Карлос Сайнс ("Рено").
13. Стоффель Вандорн ("Макларен").
14. Пьер Гасли ("Торо Россо").
15. Шарль Леклер ("Заубер").
16. Фернандо Алонсо ("Макларен").
Лэнс Стролл ("Уильямс") — не финишировал.
Себастьян Феттель ("Феррари") — не финишировал.
Сергей Сироткин ("Уильямс") — не финишировал.
Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не финишировал.
Личный зачёт после Гран-при Германии:
- Льюис Хэмилтон — 188.
- Себастьян Феттель — 171.
- Кими Райкконен — 131.
- Валттери Боттас — 122.
- Даниэль Риккардо — 106.
- Макс Ферстаппен — 105.
- Нико Хюлькенберг — 52.
- Фернандо Алонсо — 40.
- Кевин Магнуссен — 39.
- Серхио Перес — 30.
- Эстебан Окон — 29.
- Карлос Сайнс-младший — 28.
- Ромен Грожан — 20.
- Пьер Гасли — 18.
- Шарль Леклер — 13.
- Стоффель Вандорн — 8.
- Маркус Эрикссон — 5.
- Ланс Стролл — 4.
- Брендон Хартли — 2.
- Сергей Сироткин — 0.
Кубок конструкторов после Гран-при Германии:
- "Мерседес" — 310.
- "Феррари" — 302.
- "Ред Булл" — 211.
- "Рено" — 80.
- "Форс-Индия" — 59.
- "Хаас" — 59.
- "Макларен" — 48.
- "Торо Россо" — 20.
- "Заубер" — 18.
- "Уильямс" — 4.