Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Венгрии, Сироткин – последний
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Трасса в Будапеште традиционно считается одной из самых сложных, но при этом самых интересных в расписании "Формулы-1". На этот раз интригу подогревает и ситуация в чемпионате: Льюис Хэмилтон после победы в Германии снова оторвался от своего главного конкурента Себастьяна Феттеля: у англичанина 188 очков, у немца — 171.
На этот раз никто из претендентов на титул не вышел из игры во время квалификации, как это было на "Хоккенхаймринге", поэтому борьба в третьем сегменте развернулась серьёзная. Тем более что ещё во время второй части заезда пошёл дождь, который не прекращался до конца.
Победу в итоге одержал Льюис Хэмилтон: после старта с 14-го места в Германии здесь, в Венгрии, он будет начинать гонку первым. На четверть секунды от своего партнёра по "Мерседесу" отстал финн Валлтери Боттас. Представители "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель будут стартовать третьим и четвёртым соответственно.
BREAKING: @LewisHamilton takes pole at a drenched Hungaroring!— Formula 1 (@F1) 28 июля 2018 г.
Valtteri Bottas will start alongside his teammate with Raikkonen third#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dK20SsfC9q
Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин не сумел выжать максимум из своего болида и в итоге остался на последнем, двадцатом месте.
Гонка в Будапеште состоится завтра, 29 июля, начало — в 16:00 по московскому времени.