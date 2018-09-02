Хэмилтон обокрал Кими. Mercedes одержал самую умную победу года в "Формуле-1"

Гран-при Италии на домашнем автодроме Монца обернулся провалом для Ferrari — Феттель врезался в Хэмилтона, а Райкконен уступил британцу в сложной тактической борьбе.

Поул-позицию в Монце сенсационно взял Кими Райкконен, не совершавший таких подвигов почти полтора года. Масштабность события подтверждает и реакция финского комментатора "Формулы-1".

В первом повороте северянин довольно жёстко оттёр своего напарника Себастьяна Феттеля, показав, что не готов мириться с ролью второго пилота, если имеет право на большее. А уже через пару поворотов произошло самое зрелищное из возможных событий — столкнулись два лидера чемпионата, Феттель и Хэмилтон. Себастьян попытался не дать проехать Льюису в "эске" четвёртого поворота, но в итоге врезался в корпус Mercedes, развернулся сам и откатился на 18-е место.

После сейфти-кара Хэмилтон в красивом стиле ещё и выиграл рестарт, обогнав Райкконена. Казалось, что Ferrari капитулировала, однако уже через пару поворотов ветеран Кими опроверг слова критиков о своём медленном темпе и вернул первую позицию. Обгон удалось совершить по внешней траектории. Хэмилтон оставался за Райкконеном вплоть до волны пит-стопов, и затем пошла борьба на командных мостиках. Механики Mercedes попытались перехитрить Ferrari, выбежав и инсценировав подготовку к остановке. Райкконен в итоге на смену шин заехал, и Хэмилтону пришлось гнать во весь опор, чтобы отыграть секунду заочно. Этого не получилось — более того, на новой резине Райкконен ещё и оторвался от британца. Но тогда Mercedes включил вторую опцию — и отложил пит-стоп Боттаса, который в течение нескольких кругов сдерживал своего соотечественника. Льюис благодаря этому отыграл у Райкконена 3,5 секунды и снова нагнал партнёра Феттеля в борьбе за лишние 7 очков в чемпионате. "Формула-1" снова доказала статус одного из самых умных видов спорта, в котором важно всё: от сопромата до психологии. Именно та хитрость руководителей и механиков Mercedes и командная работа Боттаса в итоге оказалась решающей: Хэмилтон поехал вторую часть дистанции на новой резине и за 10 кругов до конца всё же обогнал финна, отобрав его первую потенциальную победу за пять лет в Королевских гонках. Образцовая тактическая победа "серебряных стрел" — отдельной страницей в учебник.

Ожесточённая борьба получилась и за третье место. Боттас из-за работы на партнёра откатился за Ферстаппена, и на последних кругах стал активно атаковать наглого голландца. Тот в своём стиле жёстко отправил Боттаса на обочину, получил от судей 5 секунд, затем ещё и обматерил их по радиосвязи. Вальттери на трассу вернулся быстро и в итоге завершил гонку на подиуме, а Ферстаппен ещё и уступил прорвавшемуся наверх Феттелю. Отдельно следует сказать о россиянине Сергее Сироткине, который из-за проигрыша в квалификации партнёру по Williams Лэнсу Строллу остался в шаге от первых очков в карьере. Канадец же пришёл 10-м в нескольких секундах от москвича. Следующая гонка чемпионата состоится через две недели в Сингапуре. Хэмилтон делает большой шаг к титулу благодаря глупости Ferrari, а Райкконен всё ближе к уходу из команды — слухи о приходе молодого Леклера после произошедшего наверняка усилятся.