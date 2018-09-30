Напряжение в Mercedes и феерия Ферстаппена. Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
16-й этап чемпионата мира в Сочи без особых проблем благодаря командной тактике выиграл Льюис Хэмилтон, а героем гонки стал Макс Ферстаппен, в свой день рождения прорвавшийся с 19-го места на пятое.
На трассе в Сочи Ferrari было сложно конкурировать с Mercedes, поэтому уже после квалификации результаты гонки были ожидаемы. Боттас должен был пропустить Хэмилтона, а Феттель удержаться на третьем.
Что бы ни говорил наш первый пилот в "Формуле-1" Виталий Петров, с ней надо что-то делать. Потому что после схода двух Toro Rosso и волны пит-стопов событий на трассе практически не было. Хотелось включить какое-нибудь Гран-при Бельгии 1998 года и наслаждаться.
Ключевой момент для чемпионата произошёл после пит-стопов. Феттель сумел обогнать Хэмилтона за счёт более ранней остановки, но британец стал атаковать немца сразу после выезда с боксов. Феттель сначала едва не привёз соперника в стену, но всё же пропустил Mercedes.
А затем Боттасу "позвонили" с командного мостика Mercedes и сказали пропустить напарника по команде. Причём чётко, с указанием поворота. Финн повиновался — всё это вызвало "ностальгию" по 2002 году, когда примерно также поступали Баррикелло и Шумахер.
LAP 25/53: And on @MercedesAMGF1 team orders, Bottas lets Hamilton through— Formula 1 (@F1) 30 сентября 2018 г.
#RussianGP #F1 pic.twitter.com/fHMC60yYwn
Спасал гонку тем временем Макс Ферстаппен. В свой 21-й день рождения нидерландец умудрился с 19-го места прорваться на первое и лидировал вплоть до 44-го круга гонки. За ним расположились Хэмилтон, Боттас и Феттель, Льюис даже попытался пройти Макса, но тот жёстко закрыл "калитку", и желание бороться у британца быстро пропало.
Поэтому последние круги пилоты прошли в нормальном режиме, иногда перестреливаясь лучшими кругами. Спасти интригу не смог даже Владимир Путин, появившийся на трибунах к церемонии награждения.
Гран-при России: круг за кругом
Правда, на последнем круге Боттас решил обострить и спросил у руководства Mercedes: "Как мы будем заканчивать [гонку]?" Ответ в трансляции не показали. А после финиша руководитель немецкой команды Тото Вольф сказал Вальттери: "Давай поговорим потом". В общем, сейчас немцы работают только на Льюиса.
Льюис после финиша подошёл к Боттасу и похлопал его по плечу, но финн был явно недоволен произошедшим.
Хэмилтон одержал восьмую в сезоне победу и укрепил лидерство в чемпионате до 50 очков, то есть расстояние в две победы. Кроме того, для британца победа стала третьей на Гран-при России, Великобритания таким образом обгоняет Германию. В 2016 году победил Нико Росберг, а в 1914-м на трассе в Санкт-Петербурге Гран-при России (правда, не "Формулы-1") выиграл представитель Германской империи Вилли Шолль.
Первый же Гран-при на территории России выиграл русский гонщик Георгий Суворин в 1913-м. Сегодня Сергей Сироткин пришёл лишь 18-м, к сожалению, последним.
Георгий Суворин после Гран-при России 1913 г.. Фото: © Wikimedia Commons
Что же до чемпионата-2018, то следующая надежда Феттеля — Япония. Трасса там совсем другая, да и осенью весьма дождливая. Может быть, хотя бы там "Формула-1" будет честнее и веселее.
Гран-при России. Итоговое положение
1. Льюис Хэмилтон.
2. Вальттери Боттас.
3. Себастьян Феттель.
4. Кими Райкконен.
5. Макс Ферстаппен.
6. Даниэль Риккьярдо.
7. Шарль Леклер.
8. Кевин Магнуссен.
9. Эстебан Окон.
10. Серхио Перес.
Положение в чемпионате:
1. Хэмилтон — 306.
2. Феттель — 259.
3. Боттас — 189.
4. Райкконен — 186.
5. Ферстаппен — 158.