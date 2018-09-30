Напряжение в Mercedes и феерия Ферстаппена. Хэмилтон выиграл Гран-при России

16-й этап чемпионата мира в Сочи без особых проблем благодаря командной тактике выиграл Льюис Хэмилтон, а героем гонки стал Макс Ферстаппен, в свой день рождения прорвавшийся с 19-го места на пятое.

На трассе в Сочи Ferrari было сложно конкурировать с Mercedes, поэтому уже после квалификации результаты гонки были ожидаемы. Боттас должен был пропустить Хэмилтона, а Феттель удержаться на третьем.

Что бы ни говорил наш первый пилот в "Формуле-1" Виталий Петров, с ней надо что-то делать. Потому что после схода двух Toro Rosso и волны пит-стопов событий на трассе практически не было. Хотелось включить какое-нибудь Гран-при Бельгии 1998 года и наслаждаться.

Ключевой момент для чемпионата произошёл после пит-стопов. Феттель сумел обогнать Хэмилтона за счёт более ранней остановки, но британец стал атаковать немца сразу после выезда с боксов. Феттель сначала едва не привёз соперника в стену, но всё же пропустил Mercedes. А затем Боттасу "позвонили" с командного мостика Mercedes и сказали пропустить напарника по команде. Причём чётко, с указанием поворота. Финн повиновался — всё это вызвало "ностальгию" по 2002 году, когда примерно также поступали Баррикелло и Шумахер.

Спасал гонку тем временем Макс Ферстаппен. В свой 21-й день рождения нидерландец умудрился с 19-го места прорваться на первое и лидировал вплоть до 44-го круга гонки. За ним расположились Хэмилтон, Боттас и Феттель, Льюис даже попытался пройти Макса, но тот жёстко закрыл "калитку", и желание бороться у британца быстро пропало. Поэтому последние круги пилоты прошли в нормальном режиме, иногда перестреливаясь лучшими кругами. Спасти интригу не смог даже Владимир Путин, появившийся на трибунах к церемонии награждения.

Правда, на последнем круге Боттас решил обострить и спросил у руководства Mercedes: "Как мы будем заканчивать [гонку]?" Ответ в трансляции не показали. А после финиша руководитель немецкой команды Тото Вольф сказал Вальттери: "Давай поговорим потом". В общем, сейчас немцы работают только на Льюиса.

Льюис после финиша подошёл к Боттасу и похлопал его по плечу, но финн был явно недоволен произошедшим.

Хэмилтон одержал восьмую в сезоне победу и укрепил лидерство в чемпионате до 50 очков, то есть расстояние в две победы. Кроме того, для британца победа стала третьей на Гран-при России, Великобритания таким образом обгоняет Германию. В 2016 году победил Нико Росберг, а в 1914-м на трассе в Санкт-Петербурге Гран-при России (правда, не "Формулы-1") выиграл представитель Германской империи Вилли Шолль. Первый же Гран-при на территории России выиграл русский гонщик Георгий Суворин в 1913-м. Сегодня Сергей Сироткин пришёл лишь 18-м, к сожалению, последним.

Георгий Суворин после Гран-при России 1913 г.. Фото: © Wikimedia Commons

Что же до чемпионата-2018, то следующая надежда Феттеля — Япония. Трасса там совсем другая, да и осенью весьма дождливая. Может быть, хотя бы там "Формула-1" будет честнее и веселее.