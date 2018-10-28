Сироткин назвал причины своего провала на квалификации Гран-при Мексики
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Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Мексики, где он занял последнее — 20-е — место.
— Проехал очень плохой круг, всю ответственность за это беру на себя. Я испытываю разочарование. Не смог показать максимум, на который был способен наш болид, — приводит его слова пресс-служба команды "Уильямс", за которую выступает россиянин.
По словам Сироткина, ситуацию усложнили тяжёлые погодные условия: на протяжении всего дня на улице стояла сильная жара, которая с каждым часом становилась всё сильнее.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Мексики главный претендент на звание чемпиона мира британец Льюис Хэмилтон стал третьим, а его главный преследователь Себастьян Феттель — четвёртым.