Выше только Шумахер. Как Льюис Хэмилтон поднялся на олимп "Формулы-1"

Его никто не любит, но он продолжает побеждать. Льюис Хэмилтон в эти выходные оформил уже пятый чемпионский титул в "Формуле-1". До рекордного, и, казалось, недосягаемого достижения Михаэля Шумахера и его семи чемпионств осталось всего две победы. Как Хэмилтону удалось добиться таких высот и сможет ли он официально стать величайшим гонщиком в истории — в материале Лайфа.

Если Себастьяна Феттеля называют королём самовозов за его умение безупречно пилотировать доминирущие машины, а Фернандо Алонсо — ведробогом, намекая на его навыки выжимать всё из слабых болидов, то к Льюису Хэмилтону такие эпитеты неприменимы. Британец накануне официально взлетел на олимп "Формулы-1": пять титулов чемпиона мира имеют только он, аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио и немец Михаэль Шумахер, у которого чемпионств семь. Для таких чемпионов уже не нужны определения, они просто великие. Как бы кто с этим ни спорил.

Хэмилтон к 33 годам собрал в своей карьере всё, что сопровождает великого чемпиона. И готовится стать величайшим.

Он с детства верил в себя

Чтобы о тебе слагали легенды, нужно их чем-то подпитывать. У Хэмилтона есть пара историй, которые уже обросли мифическими подробностями. Вот одна из них.

Льюис с юных лет считался талантливым гонщиком, и ещё в детстве был уверен, что в итоге окажется в "королевских гонках". В 10 лет после первых успехов в картинге он встретил босса команды "Макларен" из "Формулы-1" Рона Денниса и выдал фразу, которая одновременно стала пророческой и легендарной:

Привет. Я Льюис Хэмилтон. Я выиграл британский чемпионат и однажды буду гоняться за рулём вашего болида Льюис Хэмилтон

Хэмилтон не только гонялся за рулём болида "Макларена", но и стал с этой командой чемпионом — самым молодым в истории на тот момент. Это произошло спустя 13 лет после той самой фразы — в 2008-м году.

Его все ненавидят

Победитель Гран-при России 2018 года Льюис Хэмилтон с обладателем второго места Валлетери Боттасом. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Если вы когда-нибудь отправитесь на экскурсию по единственной трассе "Формулы-1" в России — "Сочи Автодрому", то услышите от экскурсовода: "Хэмилтон — рекордсмен по числу побед на нашей трассе, но его у нас всё равно никто не любит".

И так происходит не только в России. Хэмилтон — довольно эксцентричная личность, и в "Формуле-1" у него неоднозначная репутация. Если, например, того же Фернандо Алонсо сами гонщики регулярно признают лучшим пилотом современности, то Льюис любит напомнить о себе сам. Причём задевая за живое буквально всех сравнениями с Михаэлем Шумахером.

Во-первых, Льюис регулярно напоминает, что все свои титулы, в отличие от великого немца, завоевал только благодаря таланту. Во-вторых, порой он переходит просто все границы, распространяя странные слухи о чемпионе, который сейчас находится на грани жизни и смерти.

— Можно мочиться прямо в комбинезон, но я так не могу. Я никогда этого не делал. Но есть гонщики, которые так поступают. Не знаю, слышали вы о таком легендарном пилоте, как Михаэль Шумахер, но мои механики рассказывали мне, что он мочился каждый раз, когда был за рулём болида, — заявил Хэмилтон.

И это только вершина айсберга. Хэмилтон — типичный плохой парень, который регулярно превышает скорость за пределами трассы, хипстер, который броско одевается, забывая даже о дресс-коде Уимблдона, и при этом весьма чувствительный парень, который обижается на партнёров, если они не читают его в "Твиттере", или на команду, что она якобы ему недостаточно помогает. Отсюда и отношение к нему.

Он боролся с расизмом

Хэмилтон — первый чернокожий чемпион в истории "Формулы-1", и для него это особенно важно. Он сам любит говорить про своё трудное детство и расовые предрассудки, которые подстерегали его на пути к большим победам. По словам Льюиса, издевательства стали одним из стимулов на пути к успеху.

— Там, где я рос, было много расизма. Надо мной издевались в школе, и это меня вдохновляло. Это как боевые раны — они делают тебя сильнее. Мой папа всегда говорил: "Давай свой ответ на трассе", и я с первого дня так делал. "Дай своим результатам говорить громче любых слов. Ты не должен ничего говорить этим людям", — считает Хэмилтон.

И, конечно, вся эта борьба с предрассудками только добавляет ему очков в чемпионскую копилку.

Он решился на авантюру, которая сделала его великим

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Немаловажное умение для чемпиона — принимать верные решения. Зачастую именно от них зависит половина успеха. Тот же Алонсо считается одним из самых мастеровитых гонщиков в истории, но по числу титулов он проигрывает и Хэмилтону, и Феттелю. Потому что ему катастрофически не везло с командами, в которых он оказывался после тех самых двух чемпионств.

С Хэмилтоном история другая. Он с юных лет попал в программу развития молодых пилотов "Макларена", но мог в итоге оказаться и в "Уильямсе". Именно так, к слову, начал свою карьеру в "Формуле-1" его партнёр по молодёжным сериям и затем по "Мерседесу" Нико Росберг. Однако юный Хэмилтон не стал размениваться на более слабые команды и дождался своего шанса в "Макларене", едва не завоевав титул чемпиона в дебютном сезоне.

Однако уже во втором он сумел выиграть чемпионат. Правда, затем карьера Хэмилтона стала развиваться не так, как он ожидал. "Макларен" не позволял больше бороться за титулы, и Льюис был вынужден довольствоваться четвёртыми-пятыми местами, а это явно не то, чего он ждал.

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

И это как раз ключевой момент в карьере Хэмилтона — решение перейти в "Мерседес" в 2013-м году. В дебютном сезоне он набрал даже на очко меньше, чем в последнем сезоне в "Макларене", а затем начал тотальное доминирование с четырьмя титулами за пять лет. Откуда Хэмилтон мог знать, что настал момент уходить? Тем более в команду, которая не показывала выдающихся результатов? Даже его партнёр Нико Росберг удивлялся такой отваге Льюиса.

— "Мерседес" отлично поработал, чтобы забрать Льюиса из "Макларена". Должно быть, на это ушло много усилий, потому что в том сезоне у "Макларена" была одна из лучших машин, а мы были просто нигде и кошмарно отвратительны. Кстати, решение стало очень важным и для Льюиса — я не знаю, откуда он взял столько удачи, но уверен, что без неё не обошлось. Он не мог полагаться на один только расчёт.

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Льюис говорит, что видел признаки прогресса? Да ладно, даже я их не видел, хотя находился внутри "Мерседеса". Как тогда он мог их увидеть? Откуда могла появиться такая уверенность в силе команды после смены регламента 2014 года? Да ладно. Он положился на инстинкт и принял феноменальное решение, позволившее ему завоевать множество титулов, — утверждает Росберг.

Занятно, но в "Мерседесе" Хэмилтону даже платить стали меньше, чем он получал в "Макларене" на пике. Чем же тогда его заманили? Не исключено, что переговоры с Льюисом вёл лично босс команды Рос Браун, который был в курсе того, как изменится регламент "Ф-1" после 2014-го года, и заранее готовился к этому. Тем не менее Хэмилтон мог как поверить в это, так и не поверить. Он рискнул — и не прогадал.

Он просто невероятно быстр

Можно сколько угодно рассуждать о том, насколько хорош Хэмилтон. Но лучше всего скажут цифры. 5 — количество чемпионских титулов в карьере Хэмилтона. Больше только у Шумахера.

2968 — столько очков у Хэмилтона за карьеру. Больше нет ни у кого. Правда, раньше система начисления была другой, но всё же.

71 — побед у Хэмилтона в "Формуле-1" больше, чем у любого другого гонщика, кроме Шумахера. До немца всего 20.

81 — а вот по количеству поулов Льюис абсолютно лучший в истории.

132 — по количеству подиумов впереди снова только Шумахер (155).

130 — с первого ряда Хэмилтон стартовал чаще всех в истории.

41 — по числу лучших кругов британца опережают только Райкконен (46) и Шумахер (77).

Хэмилтон станет круче Шумахера?

Кто бы мог подумать, но это вполне вероятно. Рекорды великого немца казались недосягаемыми. В середине нулевых все думали, что только Алонсо способен к ним приблизиться. В эпоху доминирования "Ред Булл" — что только Феттель.

А теперь кажется, что Хэмилтон может не только приблизиться к ним, но и превзойти. И это наверняка станет его главной мотивацией на ближайшие годы.

— У Льюиса уже пять побед в чемпионатах — это невероятно. Просто сумасшествие, что он сравнялся с Фанхио. Теперь он всерьёз может рассчитывать на повторение рекордов Шумахера — контракт Льюиса с "Мерседесом" рассчитан ещё на два года, у Шуми всего на два титула и на 20 побед больше. За два года это можно повторить.

Просто удивительно. Он действительно способен стать самым успешным пилотом всех времён, и я уверен, что его это будет мотивировать, — заявил бывший партнёр Хэмилтона Нико Росберг, победивший британца в 2016-м году.

От Феттеля Хэмилтона отличает гораздо более надёжный пилотаж и меньшее число ошибок. И он находится в том же возрасте, что и Михаэль Шумахер, когда он становился пятикратным чемпионом мира, — ему тоже 33 года. Учитывая доминирование "Мерседеса" в "Формуле-1", кажется, что помешать Хэмилтону стать семи-, а то и восьмикратным чемпионом мира может только чудо.