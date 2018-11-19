Сироткин — лучший пилот "Формулы-1". На Sky Sports его поставили выше Хэмилтона
Фото:© РИА Новости/Алексей Куденко
Пользователи одного из самых популярных британских медиа отдали россиянину больше голосов, чем земляку-чемпиону.
Британский портал Sky Sports запустил голосование на звание лучшего гонщика "Формулы-1" уходящего сезона. Эксперты представили свою оценку сезона, представив рейтинг из 13 самых успешных пилотов, который возглавил пятикратный чемпион Льюис Хэмилтон.
Рейтинг пилотов "Ф-1" уходящего сезона по версии редакции Sky Sports
Параллельно редакция предложила пользователям составить свой рейтинг с помощью открытого голосования на сайте. В нём британский чемпион неожиданно уступил лидерство... российскому гонщику Сергею Сироткину!
Фаворит пользователей британского медиа — россиянин из "Уильямс" Сергей Сироткин.
На момент написания материала у Сироткина 36,7 тысячи голосов, у Хэмилтона — 32,3. Голосование продлится до финала сезона, который состоится в Абу-Даби в этот уик-энд (23–25 ноября). Отдать голос за Сироткина можно на сайте Sky Sports.
Интересно, что партнёр Сироткина по команде "Уильямс" Лэнс Стролл занимает в пользовательском голосовании последнее место.
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Тяжёлая гонка. Надо забыть и двигаться дальше, впереди последняя гонка сезона в Абу-Даби! Продолжаем работать! / Very difficult race today. We will forget it and move on to the last round of season in Abu-Dhabi! Keep pushing! ⠀ #BrazilGP #SMPRacing #WeAreRacing #F1
В общем зачёте текущего сезона Сергей Сироткин занимает последнее, 20-е место, в его активе одно очко в 19 гонках. Лидирует же как раз Льюис Хэмилтон, который досрочно оформил пятый чемпионский титул, сейчас у него 383 балла.
Во время квалификации Гран-при Бразилии между российским и британским гонщиками произошло недопонимание, в результате которого Хэмилтон испортил Сироткину быстрый круг и пилот команды "Уильямс" не смог побороться за выход в третий сегмент. Льюис обвинил Сергея в неуважении, но после пересмотра эпизода признал свою неправоту и извинился.