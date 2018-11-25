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Регион
Опубликовано 25 ноября 2018, 18:17

Хэмилтон одержал победу в последней гонке сезона "Формулы-1"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

В Абу-Даби завершился сезон "королевских гонок". Победу на последнем Гран-при одержал чемпион этого года.

Гран-при Абу-Даби выиграл гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который оформил чемпионство ещё ранее. Вторым стал Себастьян Феттель из Ferrari, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (Red Bull).

Россиянин Сергей Сироткин занял последнее место.

Напомним, что в первом круге гонки произошла жуткая авария с участием гонщика Renault Нико Хюлькенберга.

Эта гонка стала последней для Сироткина. Ранее сообщалось, что Williams не продлил с ним контракт на следующий сезон. Завершил выступления в "Формуле-1" и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанца даже признали гонщиком дня.

Итоги всего сезона:

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Галина Глазко
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