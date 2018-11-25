Хэмилтон одержал победу в последней гонке сезона "Формулы-1"
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В Абу-Даби завершился сезон "королевских гонок". Победу на последнем Гран-при одержал чемпион этого года.
Гран-при Абу-Даби выиграл гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который оформил чемпионство ещё ранее. Вторым стал Себастьян Феттель из Ferrari, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (Red Bull).
Россиянин Сергей Сироткин занял последнее место.
RACE CLASSIFICATION: ABU DHABI— Formula 1 (@F1) 25 ноября 2018 г.
21 races = DONE
2018 = DONE #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/XKe4BrEv9Z
Напомним, что в первом круге гонки произошла жуткая авария с участием гонщика Renault Нико Хюлькенберга.
Эта гонка стала последней для Сироткина. Ранее сообщалось, что Williams не продлил с ним контракт на следующий сезон. Завершил выступления в "Формуле-1" и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанца даже признали гонщиком дня.
#F1DriverOfTheDay winner— Formula 1 (@F1) 25 ноября 2018 г.
One word: FERNANDO! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Su7jE5pvMF
Итоги всего сезона:
DRIVER STANDINGS— Formula 1 (@F1) 25 ноября 2018 г.
As the chequered flag falls, the final points of 2018 are in... @LewisHamilton becomes the first driver to break the 400-point barrier
Kimi *just* holds on to P3, with Verstappen and Bottas right behind #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/pKRfEC9Usn