Володин считает, что граждане Украины "стали заложниками авантюры" Порошенко

Решением ввести военное положение украинский лидер просто цепляется за власть, уверены в Госдуме.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опасается, что провокация в Чёрном море была срежиссирована для того, чтобы заложить основу для ограничения избирательных прав граждан Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

— По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе, — указал парламентарий.

Володин выразил сожаление, что украинские граждане "стали заложниками авантюры руководства своей страны", цель которого — любыми способами сохранить личную власть.