Володин считает, что граждане Украины "стали заложниками авантюры" Порошенко
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Решением ввести военное положение украинский лидер просто цепляется за власть, уверены в Госдуме.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опасается, что провокация в Чёрном море была срежиссирована для того, чтобы заложить основу для ограничения избирательных прав граждан Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
— По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе, — указал парламентарий.
Володин выразил сожаление, что украинские граждане "стали заложниками авантюры руководства своей страны", цель которого — любыми способами сохранить личную власть.
Напомним, что ситуация в Незалежной обострилась после инцидента вблизи Керченского пролива, когда три судна украинских ВМС пересекли границу России и были задержаны. Сегодня Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране, но оно вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Позже украинский лидер заявил, что предлагает ввести военное положение на 30, а не 60 дней, якобы для того, чтобы не сорвать выборы.