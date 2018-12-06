"Мы не опасны, проблема не в нас". Рома Жиган призвал не закрывать рэперам рот

Рома Жиган и Птаха пришли в Госдуму, чтобы обсудить череду скандалов, связанных с отменой рэп-концертов в российских регионах.

На круглом столе в Госдуме рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) заявил, что, "закрывая рот" рэперам, власть сделает этот жанр культовым. Сегодня днём Жиган и Птаха (Давид Нуриев) обсудили с депутатами и сотрудниками профильных ведомств ситуацию c серией отмен концертов рэп-исполнителей.

— Проблема не в рэперах, мы не опасны, мы можем писать хорошую музыку... Я не помню у Хаски пропаганды наркоты, суицида. Мне его творчество не нравится, я не понимаю его музыку и манеру исполнения, но закрывать человека на 12 суток по непонятным на то причинам — какая-то глупость, ересь. Он не совершил ничего такого, за что можно сажать в тюрьму, — цитирует Жигана РИА "Новости".

По мнению Ромы Жигана, тюрьма — это и есть школа новых преступлений, в которой человек учится тому, как обмануть закон так, чтобы его больше не посадили. В 2014 году музыкант сам отсидел в колонии за разбой.