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Регион
Опубликовано 8 декабря 2018, 00:33

Хэмилтон наконец-то появился в Петербурге: раздал автографы и получил награду

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Британский чемпион мира стал хедлайнером церемонии вручения наград по итогам сезона.

В Санкт-Петербурге завершает свою работу Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, которая продолжалась всю неделю. Главными стали последние два дня, которые были открыты для прессы и болельщиков. Фанаты автоспорта из Северной столицы больше всего ждали британского гонщика Льюиса Хэмилтона, который в этом году оформил уже пятый чемпионский титул в "Формуле-1". Но за гонщика приходилось отдуваться его болиду и коллегам по цеху.

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Сам Льюис пропустил пресс-конференцию, чтобы, как объяснил директор команды Mercedes, лучше подготовиться к церемонии вручения наград. И действительно подготовился: Льюис наконец-то появился перед петербургской публикой, блеснув стильным костюмом, модными тёмными очками и зелёными брюками, удачно гармонирующими с цветами его болида.

Понимая свою вину перед фанатами, Льюис не отказал поклонникам в автографах.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Затем британец наконец-то появился на сцене, где получил заслуженные награды: за пятый чемпионский титул и как "Личность года" по версии Международной автомобильной ассоциации.

Свои призы получили и другие пилоты "Формулы-1": усатый Себастьян Феттель за второе место в чемпионате и неизменно гладко выбритый Кими Райкконен — за третье.

Другие чемпионы на церемонии тоже не скучали. Например, обладатель титула в "Формуле-3" и самой знаменитой гоночной фамилии Мик Шумахер успевал фотографироваться с президентом FIA Жаном Тодтом.

Лучший раллист мира последних шести лет Себастьян Ожье даже не мог удержать все свои кубки в руках.

А вот новичок "Феррари" Шарль Леклер не смог приехать в Россию, но его всё равно признали открытием года.

По окончании официальной части мероприятия все участники торжественной церемонии сделали общее фото.

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Дмитрий Садылко
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