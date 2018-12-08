Хэмилтон наконец-то появился в Петербурге: раздал автографы и получил награду
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Британский чемпион мира стал хедлайнером церемонии вручения наград по итогам сезона.
В Санкт-Петербурге завершает свою работу Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, которая продолжалась всю неделю. Главными стали последние два дня, которые были открыты для прессы и болельщиков. Фанаты автоспорта из Северной столицы больше всего ждали британского гонщика Льюиса Хэмилтона, который в этом году оформил уже пятый чемпионский титул в "Формуле-1". Но за гонщика приходилось отдуваться его болиду и коллегам по цеху.
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Сам Льюис пропустил пресс-конференцию, чтобы, как объяснил директор команды Mercedes, лучше подготовиться к церемонии вручения наград. И действительно подготовился: Льюис наконец-то появился перед петербургской публикой, блеснув стильным костюмом, модными тёмными очками и зелёными брюками, удачно гармонирующими с цветами его болида.
#FIAPrizeGiving Five-time @F1 World Champion @LewisHamilton has arrived at our Prize Giving in Saint Petersburg pic.twitter.com/hSdtOXRs8u— FIA (@fia) 7 декабря 2018 г.
Понимая свою вину перед фанатами, Льюис не отказал поклонникам в автографах.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Затем британец наконец-то появился на сцене, где получил заслуженные награды: за пятый чемпионский титул и как "Личность года" по версии Международной автомобильной ассоциации.
Congratulations @LewisHamilton @F1 world champion for the fifth time, at the @FIA 2018 Prize Giving In Saint Petersburg pic.twitter.com/6fMtZQlVQz— Jean Todt (@JeanTodt) 7 декабря 2018 г.
FIAPrizeGiving - It’s official, the 2018 FIA @f1 World Champion is crowned in Saint Petersburg. Congratulations @lewishamilton! 2018 was the year the Briton took an already stratospheric career to another level, securing his fifth world driver’s titles ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/BQWL8EEOoA— FIA (@fia) 7 декабря 2018 г.
Свои призы получили и другие пилоты "Формулы-1": усатый Себастьян Феттель за второе место в чемпионате и неизменно гладко выбритый Кими Райкконен — за третье.
#FIAPrizeGiving - Sebastian Vettel and Kimi Räikkönen with their runners-up trophies in the 2018 @F1 driver standings. pic.twitter.com/lQym1iyXWV— FIA (@fia) 7 декабря 2018 г.
Другие чемпионы на церемонии тоже не скучали. Например, обладатель титула в "Формуле-3" и самой знаменитой гоночной фамилии Мик Шумахер успевал фотографироваться с президентом FIA Жаном Тодтом.
With @SchumacherMick at the @FIA 2018 Prize Giving in Saint Petersburg pic.twitter.com/4wx8VV0fef— Jean Todt (@JeanTodt) 7 декабря 2018 г.
Лучший раллист мира последних шести лет Себастьян Ожье даже не мог удержать все свои кубки в руках.
#FIAPrizeGiving - A thrilling @officialwrc campaign rewarded @sebogier & Julien Ingrassia with their 6th consecutive title! @TOYOTA_GR won the championship for teams. pic.twitter.com/unAOfHIO5b— FIA (@fia) 7 декабря 2018 г.
А вот новичок "Феррари" Шарль Леклер не смог приехать в Россию, но его всё равно признали открытием года.
#FIAPrizeGiving - The rookie of the year award honours the most outstanding driver to have just completed their first season in an FIA Championship at any level. @Charles_Leclerc picked up the award for the 2nd consecutive year. Congratulations! pic.twitter.com/qOUTSYvruM— FIA (@fia) 7 декабря 2018 г.
По окончании официальной части мероприятия все участники торжественной церемонии сделали общее фото.
Congratulations to all the champions awarded tonight at the @FIA 2018 Prize Giving in Saint Petersburg pic.twitter.com/XcMrSIm9lu— Jean Todt (@JeanTodt) 7 декабря 2018 г.