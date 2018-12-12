"Охладить воинственный пыл". В ГД готовы передать Порошенко смирительную рубашку

Ранее лидер Незалежной заявил, что произошедшее в Керченском проливе — "не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война".

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о готовности передать президенту Украины Петру Порошенко смирительную рубашку после слов о "войне" с Россией.

— Делать такие заявления, тем более первому лицу государства, непозволительно. Если необходимо, готов передать для Петра Порошенко смирительную рубашку, чтобы охладить его агрессивный и воинственный пыл по отношению к России, — цитирует парламентария РИА "Новости".

Шеремет счёл скандальное заявление лидера Незалежной предвыборным пиаром и желанием сорвать приближающиеся президентские выборы. Он подчеркнул, что "Россия никогда не собиралась и не будет вести какие-либо военные действия с братским народом". Как отметил депутат, инцидент в Керченском проливе был лишь достойным ответом на провокацию со стороны Киева.