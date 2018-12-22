Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии Госдумы

По его словам, закон касается фактически каждого жителя нашей страны и был поддержан всеми фракциями Госдумы.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самый долгожданный закон, который депутаты нижней палаты парламента приняли на осенней сессии. Его слова приводятся на сайте парламента.

— Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями Госдумы, — сказал он.