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Регион
Опубликовано 22 декабря 2018, 11:49

Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии Госдумы

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По его словам, закон касается фактически каждого жителя нашей страны и был поддержан всеми фракциями Госдумы.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самый долгожданный закон, который депутаты нижней палаты парламента приняли на осенней сессии. Его слова приводятся на сайте парламента.

— Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями Госдумы, — сказал он.

Напомним, что отмена роуминга позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год. Накануне закон одобрил Совет Федерации. Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с Лайфом объяснил, что отмена роуминга является обоснованным шагом.

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Владислав Фёдоров
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