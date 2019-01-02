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Опубликовано 2 января 2019, 13:30

Семья Шумахера сделала заявление перед 50-летием гонщика

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Жена семикратного чемпиона мира Коринна Шумахер через СМИ опубликовала обращение к болельщикам, а также поздравила всех с Новым годом.

Супруга немецкого гонщика Михаэля Шумахера выступила с заявлением перед юбилеем спортсмена, который состоится завтра, 3 января.

— Вы можете быть уверены, что он в хороших руках и мы делаем всё, чтобы помочь ему. Мы будем и дальше придерживаться пожеланий Михаэля и продолжим оставлять тему здоровья в секрете, — приводит слова Коринны Шумахер Daily Mail. — Мы очень благодарны вам за дружбу, желаем вам счастливого и здорового 2019 года!

Напомним, что Шумахер с 2013 года проходит восстановление от серьёзных травм, которые он получил на горнолыжном курорте в Альпах.

Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

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Галина Глазко
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