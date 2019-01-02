Семья Шумахера сделала заявление перед 50-летием гонщика
Фото: Соцсети
Жена семикратного чемпиона мира Коринна Шумахер через СМИ опубликовала обращение к болельщикам, а также поздравила всех с Новым годом.
Супруга немецкого гонщика Михаэля Шумахера выступила с заявлением перед юбилеем спортсмена, который состоится завтра, 3 января.
— Вы можете быть уверены, что он в хороших руках и мы делаем всё, чтобы помочь ему. Мы будем и дальше придерживаться пожеланий Михаэля и продолжим оставлять тему здоровья в секрете, — приводит слова Коринны Шумахер Daily Mail. — Мы очень благодарны вам за дружбу, желаем вам счастливого и здорового 2019 года!
Напомним, что Шумахер с 2013 года проходит восстановление от серьёзных травм, которые он получил на горнолыжном курорте в Альпах.