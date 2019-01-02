Семья Шумахера сделала заявление перед 50-летием гонщика

Жена семикратного чемпиона мира Коринна Шумахер через СМИ опубликовала обращение к болельщикам, а также поздравила всех с Новым годом.

— Вы можете быть уверены, что он в хороших руках и мы делаем всё, чтобы помочь ему. Мы будем и дальше придерживаться пожеланий Михаэля и продолжим оставлять тему здоровья в секрете, — приводит слова Коринны Шумахер Daily Mail. — Мы очень благодарны вам за дружбу, желаем вам счастливого и здорового 2019 года!