"Нельзя спускать на тормозах". Кузнецова отреагировала на самосуд над школьником
Фото: © РИА "Новости"/Владимир Трефилов
Детский омбудсмен посетовала, что педагоги игнорировали жалобы детей и родителей на поведение пятиклассника.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова возложила на педагогов ответственность за инцидент в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьным хулиганом. Она упрекнула руководство учебного заведения в бездействии.
— Когда дети говорят о конфликте, нельзя спускать на тормозах и ждать, когда рассосётся, — цитирует её РИА "Новости".
Омбудсмен подчеркнула, что родители учеников, по предварительным данным, неоднократно жаловались на поведение пятиклассника, но он продолжал беспрепятственно издеваться над школьниками.
— Сейчас, конечно, будут приняты кадровые решения, отстранены от работы педагоги, но кто вылечит, компенсирует те раны душевные и физические, которые остались у детей? — спросила Кузнецова.
Как ранее писал Лайф, в Приморском крае родители учеников, пострадавших от действий хулигана, отомстили ему, окунув головой в унитаз. В ситуации разбираются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, директор отстранён от работы. Позже родители, отомстившие школьнику за своих детей, подали встречные заявления в полицию о побоях. А супруга мужчины, который окунул головой в унитаз пятиклассника, рассказала о подробностях случившегося.