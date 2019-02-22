"Нельзя спускать на тормозах". Кузнецова отреагировала на самосуд над школьником

Детский омбудсмен посетовала, что педагоги игнорировали жалобы детей и родителей на поведение пятиклассника.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова возложила на педагогов ответственность за инцидент в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьным хулиганом. Она упрекнула руководство учебного заведения в бездействии.

— Когда дети говорят о конфликте, нельзя спускать на тормозах и ждать, когда рассосётся, — цитирует её РИА "Новости".

Омбудсмен подчеркнула, что родители учеников, по предварительным данным, неоднократно жаловались на поведение пятиклассника, но он продолжал беспрепятственно издеваться над школьниками.

— Сейчас, конечно, будут приняты кадровые решения, отстранены от работы педагоги, но кто вылечит, компенсирует те раны душевные и физические, которые остались у детей? — спросила Кузнецова.