12 лет за дроны и оружие: Верховный суд поставил точку в деле пенсионера Евсеева
Верховный суд подтвердил приговор пенсионеру по делу о подготовке теракта
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Верховный суд России не стал менять приговор пенсионеру Андрею Евсееву. Ранее военный суд приговорил его к 12 годам колонии по делу о попытке устроить теракт с помощью дронов, а также хранении оружия и взрывчатых веществ.
Согласно материалам суда, коллегия по делам военнослужащих оставила без изменений решение Второго западного окружного военного суда от сентября 2025 года и последующее апелляционное определение, передаёт РИА «Новости».
Евсеев обжаловал назначенное наказание после того, как апелляционная инстанция подтвердила первоначальный приговор. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
По версии следствия, в июне 2024 года мужчину задержали после административного дела из-за футболки с символикой украинской националистической организации «Тризуб»* имени Степана Бандеры. После этого правоохранители провели обыск в его доме.
Во время обыска, как следует из материалов дела, были обнаружены три переделанных под стрельбу боевыми патронами пистолета, технические устройства, квадрокоптеры, флаги других государств и электронные носители с информацией о связях с представителями экстремистских организаций.
После задержания Евсеев признал вину и заявил о раскаянии. По его словам, он не имел намерения совершать преступления и хранил обнаруженные предметы дома.
Ранее Life.ru сообщал, что в Керчи силовики задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По информации ФСБ, задержанный через Telegram собирал деньги и закупал снаряжение для Вооружённых сил Украины, а также передавал Службе безопасности Украины данные о расположении российских военных кораблей в Крыму.
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* Запрещенная в России террористическая организация