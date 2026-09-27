12 лет за дроны и оружие: Верховный суд поставил точку в деле пенсионера Евсеева

Верховный суд России не стал менять приговор пенсионеру Андрею Евсееву. Ранее военный суд приговорил его к 12 годам колонии по делу о попытке устроить теракт с помощью дронов, а также хранении оружия и взрывчатых веществ.

Согласно материалам суда, коллегия по делам военнослужащих оставила без изменений решение Второго западного окружного военного суда от сентября 2025 года и последующее апелляционное определение, передаёт РИА «Новости».

Евсеев обжаловал назначенное наказание после того, как апелляционная инстанция подтвердила первоначальный приговор. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года мужчину задержали после административного дела из-за футболки с символикой украинской националистической организации «Тризуб»* имени Степана Бандеры. После этого правоохранители провели обыск в его доме.

Во время обыска, как следует из материалов дела, были обнаружены три переделанных под стрельбу боевыми патронами пистолета, технические устройства, квадрокоптеры, флаги других государств и электронные носители с информацией о связях с представителями экстремистских организаций.

После задержания Евсеев признал вину и заявил о раскаянии. По его словам, он не имел намерения совершать преступления и хранил обнаруженные предметы дома.

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