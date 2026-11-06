Российская сборная заняла первое место в медальном зачёте первенства мира по смешанным единоборствам (ММА) среди спортсменов в возрасте 18–20 лет. На соревнованиях в Тбилиси отечественные бойцы завоевали 24 награды, в том числе 12 золотых, три серебряные и девять бронзовых.

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте первенства мира по смешанным единоборствам (ММА) среди спортсменов в возрасте 18–20 лет. Фото © VK / Союз MMA России

Ближайшим преследователем России стала Украина, спортсмены которой выиграли девять медалей — две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых. Третье место заняла Грузия с пятью наградами: одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой. Следом расположились Таджикистан и Узбекистан. По итогам турнира российские спортсмены боролись за медали в 75% весовых категорий.

Чемпионские титулы завоевали Анастасия Тюнина, Анзор Богатырёв, Амир Насруллаев, Нурмагомед Магомедов, Зураб Джанджулия, Али Хизриев, Камилла Саулян, Нарек Асоян, Рахим Бибулатов, Платон Лебедев, Гаджимурад Тагиров и Роман Рзянин.

Одной из победительниц стала уроженка Крыма Анастасия Тюнина, известная под прозвищем Т-34. В финале весовой категории до 47,6 килограмма она одолела украинку Марию Воробей единогласным решением судей. На церемонии награждения россиянка обернулась национальным флагом и подпевала гимну России.

Серебряные медали сборной принесли Валерия Корнева, Ксения Смагина и Джамал Камилов. Бронзовыми призёрами стали Елизавета Эпштейн, Анфиса Тарасова, Диана Исмаилова, Виктория Кузнецова, Диана Бойко, Эльнур Джамиев, Семён Анинян, Камиль Адилханов и Бадрудин Багишев.

Соревнования проходят в столице Грузии с 1 по 7 ноября под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Российские спортсмены участвуют в первенстве с национальной символикой, а в честь победителей звучит государственный гимн.

Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация смешанных боевых искусств восстановила членство Союза ММА России и разрешила российским юниорам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.