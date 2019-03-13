Сказала слово "тапочки". Девочка-маугли из Москвы идёт на поправку
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В ближайшее время ребёнка осмотрят детские психологи и психиатр. Пока что она остаётся в больнице.
Пятилетняя девочка, которую нашли среди мусора в одной из московских квартир, стала легче идти на контакт и перестала спать на стуле. Об этом журналистам рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
— Я сама очень переживаю за малышку, буквально на следующий день с утра я была у неё. Уже сейчас знаю, что она сказала слово "тапочки", больше пока ничего не произносила, — рассказала Кузнецова.
Она подчеркнула, что девочка постепенно становится более открытой и легче идёт на контакт с окружающими, а также легче идёт в кровать. При этом раньше она спала только на стуле.
Также она сообщила, что уже поступило несколько предложений об удочерении девочки, а люди выражают свою готовность помочь, кто чем может. В ближайшее время ребёнка осмотрят детские психологи и психиатр. Пока что она остаётся в больнице.
Сейчас девочке нужна реабилитация, а пока она будет оставаться в больнице.
Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ранее Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить.