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Опубликовано 13 марта 2019, 20:11

Сказала слово "тапочки". Девочка-маугли из Москвы идёт на поправку

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

В ближайшее время ребёнка осмотрят детские психологи и психиатр. Пока что она остаётся в больнице.

Пятилетняя девочка, которую нашли среди мусора в одной из московских квартир, стала легче идти на контакт и перестала спать на стуле. Об этом журналистам рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Я сама очень переживаю за малышку, буквально на следующий день с утра я была у неё. Уже сейчас знаю, что она сказала слово "тапочки", больше пока ничего не произносила, — рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что девочка постепенно становится более открытой и легче идёт на контакт с окружающими, а также легче идёт в кровать. При этом раньше она спала только на стуле.

Также она сообщила, что уже поступило несколько предложений об удочерении девочки, а люди выражают свою готовность помочь, кто чем может. В ближайшее время ребёнка осмотрят детские психологи и психиатр. Пока что она остаётся в больнице.

Сейчас девочке нужна реабилитация, а пока она будет оставаться в больнице.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ранее Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить.

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Артур Белкин
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