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Опубликовано 15 марта 2019, 20:10

Родственники брошенной в московской квартире девочки готовы забрать её к себе

Дальнейшие решения будут приниматься органами опеки и попечительства после необходимых процессуальных действий.

Тётя девочки, которую нашли посреди мусора в московской квартире, готова забрать её к себе в семью. Об этом в своём фейсбуке рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что девочка продолжает идти на поправку и начинает произносить шёпотом разные слова, такие как "огурец", "сок" и другие. Также она постепенно привыкает к кровати и научилась ходить за ручку.

Кузнецова подчеркнула, что в Аппарат уполномоченного приходит немало сообщений, с желанием помочь и удочерить девочку. Однако выяснилось, что тётя ребёнка изъявила желание забрать малышку в семью. Дальнейшие решения будут приниматься органами опеки и попечительства после необходимых процессуальных действий.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ранее Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить.

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Артур Белкин
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