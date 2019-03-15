Родственники брошенной в московской квартире девочки готовы забрать её к себе

Дальнейшие решения будут приниматься органами опеки и попечительства после необходимых процессуальных действий.

Тётя девочки, которую нашли посреди мусора в московской квартире, готова забрать её к себе в семью. Об этом в своём фейсбуке рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что девочка продолжает идти на поправку и начинает произносить шёпотом разные слова, такие как "огурец", "сок" и другие. Также она постепенно привыкает к кровати и научилась ходить за ручку.

Кузнецова подчеркнула, что в Аппарат уполномоченного приходит немало сообщений, с желанием помочь и удочерить девочку. Однако выяснилось, что тётя ребёнка изъявила желание забрать малышку в семью. Дальнейшие решения будут приниматься органами опеки и попечительства после необходимых процессуальных действий.