Из-за эскалации гражданского конфликта Африканское командование (АФРИКОМ) Вооружённых сил США приняло решение об эвакуации военных из Ливии, руководствуясь вопросом их безопасности.

Ливийские СМИ опубликовали видео эвакуации американских военных с территории их базы в районе Палм Сити в городе Джанзур, расположенном к западу от Триполи. На кадрах видно, что военных вывезли при помощи кораблей на воздушной подушке ВМС США.

Как уже писал Лайф, из-за эскалации гражданского конфликта Африканское командование (АФРИКОМ) Вооружённых сил США приняло решение об эвакуации военных из Ливии, руководствуясь вопросом их безопасности. Однако, как уточнил командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер, данная мера носит временный характер, и, как только ситуация в стране стабилизируется, американские военные вернутся в Ливию.