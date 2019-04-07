По предварительным данным, самолёты противоборствующих сторон наносят авиаудары в районе Триполи.

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе международного аэропорта Триполи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный военный источник в регионе. Уточняется, что применение военной авиации связано со штурмом ливийской столицы подразделениями ЛНА, возглавляемыми Халифой Хафтаром.

При этом сообщается, что в ЛНА начали применять в отношении своих противников военную авиацию. По предварительным данным, самолёты наносят удары по скоплениям техники ПНЕ в Триполи.

Как заявил министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла агентству LANA, правительство нацсогласия ведёт телефонные переговоры с международными и региональными организациями, чтобы прекратить вооружённый конфликт.

Одновременно с этим миссия ООН в Ливии (UNSMIL) требует от сторон прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но прежде всего ввести двухчасовое гуманитарное перемирие в южной части ливийской столицы для вывода из зоны боевых действий мирных жителей.

Как уже писал Лайф, из-за эскалации гражданского конфликта Африканское командование вооружённых сил США (АФРИКОМ) ранее приняло решение об эвакуации военных из Ливии.