В Ливии выдали ордер на арест маршала Хафтара
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Командующего Национальной армии обвинили в обстреле мирных людей. Военачальник заявил, что это ложь.
В Триполи выдали ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщило в "Фейсбуке" правительство национального согласия.
В документе указаны имена ещё шести людей с воинскими званиями.
Как ранее писал Лайф, армия Хафтара, собранная из сторонников убитого Мауаммара Каддафи, в начале апреля 2019 года пошла в атаку на ливийскую столицу, где обосновалось созданное при поддержке ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
17 апреля Триполи обстреляли ракетами. По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 получили ранения. Местные СМИ писали, что нападение совершили военные Хафтара. В его армии заявили, что это неправда и на самом деле стреляли группировки, действующие в Триполи.