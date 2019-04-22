В Триполи воюют две противоборствующие силы: с одной стороны — поддерживаемое ООН правительство, с другой — армия сторонников убитого Каддафи во главе с фельдмаршалом Хафтаром.

Уже 254 человека стали жертвами боевых действий в Ливии, сообщила в "Твиттере" Всемирная организация здравоохранения. По её данным, ещё 1228 человек ранены.

— За прошедшую неделю специализированные бригады медиков WHOLIBYA во фронтовых госпиталях провели 89 серьёзных и 63 другие операции, — написали представители ВОЗ.

The death toll of the clashes in #Tripoli has hit 254, and 1228 people have been injured. In the past week, @WHOLIBYA specialized emergency medical teams in frontline hospitals handled 89 major and 63 surgeries. Our teams are bringing in additional help for these hospitals. pic.twitter.com/tWk1t7vwMw — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 21 апреля 2019 г.

Как писал Лайф, в начале апреля Национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи с целью свергнуть поддерживаемое ООН Правительство национального согласия.

К 14 апреля погибло уже более 120 человек. Спустя три дня в столице ракетами обстреляли мирных людей, в этом обвиняли войска Хафтара, тот отрицал свою вину.