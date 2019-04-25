Володин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что упрощённая процедура выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР "призвана защитить права граждан". Об этом политик сообщил на встрече с журналистами, передаёт РИА "Новости".

Спикер отметил, что новый указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, носит "гуманитарный характер" и принятое им решение "призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях".

— Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение. Указ президента принят в строгом соответствии с нормами международного права, — пояснил Володин.

Кроме того, политик добавил, что Киев продолжает уклоняться от соблюдения минских соглашений и не выполняет обязанности по отношению к украинцам.

— Важно, чтобы как можно быстрее было прекращено кровопролитие на юго-востоке Украины, — заключил он.

Также Володин подчеркнул, что решение Путина об издании указа о российских паспортах на встрече с членами Совета законодателей 24 апреля было встречено аплодисментами.

Ранее Лайф писал, что президент РФ подписал соответствующее распоряжение об упрощённом получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

В свою очередь пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что таким образом Москва "торпедирует мирный процесс в Донбассе" и этот указ фактически означает "подготовку Кремля к следующему шагу агрессии".