В Госдуме обсудят введение уголовной ответственности за антинаучные советы

При этом не следует блокировать аккаунты в социальных сетях, где были опубликованы подобные рекомендации.

В Госдуме обсудят введение уголовной ответственности за публичные антинаучные советы. Об этом российский политический деятель и врач-хирург Алексей Куринный рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что ответственность должна наступать в том случае, если рекомендации такого врача привели к определённым неблагоприятным последствиям.

Также депутат добавил, что наказывать советчиков следует за антинаучные заявления, которые были сделаны от имени крупных учёных или известных организаций.

Кроме того, Куринный заявил, что группы и аккаунты, где были опубликованы антинаучные заявления, не следует блокировать. По его мнению, лучше было бы помечать верифицированную и недостоверную информацию.

Напомним, что обсуждение в Госдуме пройдёт из-за недавних советов о "пользе" укусов клещей. Ранее заслуженный врач России, врач-инфекционист по образованию Наталья Толоконская опубликовала в социальных сетях пост, где заявила, что укусы клещей помогают человеческому организму выработать иммунитет к инфекциям. Также она посоветовала лечить болезни, распространяемые членистоногими, гомеопатическими средствами.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь посчитали, что призывы к лечению клещевых инфекций гомеопатией обусловлены желанием её популяризировать.