Москалькова выразила готовность подключиться к делу журналиста "Медузы"
Татьяна Москалькова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова готова подключиться к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на её пресс-службу.
— В случае, если поступит обращение от него или его адвоката, то уполномоченный будет обращаться в соответствующие органы, — заявили в аппарате омбудсмена.
Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" и наркогруппировки.