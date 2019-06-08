Москалькова выразила готовность подключиться к делу журналиста "Медузы"

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова готова подключиться к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на её пресс-службу.

— В случае, если поступит обращение от него или его адвоката, то уполномоченный будет обращаться в соответствующие органы, — заявили в аппарате омбудсмена.