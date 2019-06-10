В ГД заявили, что результаты экспертизы на наркотики у Голунова вызывают вопросы

По мнению депутата Сергея Боярского, учитывая общественный резонанс, правоохранительные органы обязаны абсолютно безупречно и прозрачно провести расследование.

Отрицательные результаты экспертизы на наркотики на срезах ногтей и руках корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вызывают вопросы к деятельности правоохранительных органов, подозревающих журналиста в покушении на сбыт запрещённых веществ. Такое мнение ТАСС высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

— Резонанс обязывает правоохранительные органы абсолютно безупречно и прозрачно провести процедуру и процесс, которые могли бы довести дело до суда непредвзято, — заявил парламентарий.

Депутат выразил надежду, что в скором времени следствие всё же представит ответы на вопросы, в том числе — почему журналисту инкриминируется статья "Распространение наркотических средств".

— Если его вели полгода, дилетанту понятно, что тогда его можно было взять в самый ответственный момент. А если у него нашли запрещённые вещества в рюкзаке и на руках нет следов, то это означает, что либо он сумасшедший профессионал, либо надо рассматривать в том числе возможность того, что наркотики были подброшены, — считает Боярский.

Парламентарий не стал исключать версию о том, что наркотики могли быть подброшены журналисту теми, в отношении кого Голунов вёл своё журналистское расследование.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 7 июня. По данным МВД, при нём нашли мефедрон. Кроме того, наркотики, как сообщалось, также были якобы найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.