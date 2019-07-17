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Регион
Опубликовано 17 июля 2019, 20:43

Кузнецова назвала недопустимым задержание матери больного ребёнка в Москве

Анна Кузнецова. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Анна Кузнецова. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Также детский омбудсмен отметила, что специальное разрешение в Минздраве на препарат можно получить достаточно оперативно.

История с задержанием матери тяжелобольного ребёнка в Москве, которая заказала в Интернете незарегистрированное в России лекарство, является недопустимой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову.

Конечно, это происшествие требует тщательного изучения. Почему мама вынуждена была пойти на такой шаг? Если этот препарат ребёнку назначен, то он должен его получать, — заявила детский омбудсмен.

В то же время Кузнецова отметила, что специальное разрешение в Минздраве на препарат можно получить достаточно оперативно.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании матери пациента детского хосписа в столичном почтовом отделении. Женщина получала посылку с противосудорожным препаратом "Фризиум", незарегистрированным в России. В МВД опровергли информацию о том, что задержание осуществляли сотрудники полиции. В пресс-службе Центрального таможенного управления ФТС России, в свою очередь, заявили, что у матери тяжелобольного ребёнка не было рецепта на препараты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспокоен ситуацией с лекарствами для больного ребёнка москвички.

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Владислав Фёдоров
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