Кузнецова назвала недопустимым задержание матери больного ребёнка в Москве

Также детский омбудсмен отметила, что специальное разрешение в Минздраве на препарат можно получить достаточно оперативно.

История с задержанием матери тяжелобольного ребёнка в Москве, которая заказала в Интернете незарегистрированное в России лекарство, является недопустимой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову.

— Конечно, это происшествие требует тщательного изучения. Почему мама вынуждена была пойти на такой шаг? Если этот препарат ребёнку назначен, то он должен его получать, — заявила детский омбудсмен.

В то же время Кузнецова отметила, что специальное разрешение в Минздраве на препарат можно получить достаточно оперативно.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании матери пациента детского хосписа в столичном почтовом отделении. Женщина получала посылку с противосудорожным препаратом "Фризиум", незарегистрированным в России. В МВД опровергли информацию о том, что задержание осуществляли сотрудники полиции. В пресс-службе Центрального таможенного управления ФТС России, в свою очередь, заявили, что у матери тяжелобольного ребёнка не было рецепта на препараты.