Кузнецова поддержала идею наградить мальчика, погибшего при спасении детей
Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддерживает идею посмертно наградить званием Героя России несовершеннолетнего Алексея М. Мальчик, спасавший детей при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, скончался от полученных ожогов.
— Детский омбудсмен считает важным поддержку инициативы о представлении 11-летнего мальчика, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям, но в итоге погиб сам, к награде, — сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного.
Петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, создали жители Комсомольска-на-Амуре. К настоящему моменту её подписало более 56 тысяч человек.
Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. На момент возгорания в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. В результате трагедии погибло четверо детей. Среди них — 11-летний житель Комсомольска-на-Амуре Алексей М., который пытался спасти других школьников.