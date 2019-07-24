Кузнецова поддержала идею наградить мальчика, погибшего при спасении детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддерживает идею посмертно наградить званием Героя России несовершеннолетнего Алексея М. Мальчик, спасавший детей при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, скончался от полученных ожогов.

— Детский омбудсмен считает важным поддержку инициативы о представлении 11-летнего мальчика, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям, но в итоге погиб сам, к награде, — сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного.

Петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, создали жители Комсомольска-на-Амуре. К настоящему моменту её подписало более 56 тысяч человек.