Шойгу, Матвиенко и Мединский выразили соболезнования в связи со смертью Захарова

Российские государственные деятели выразили соболезнования в связи с кончиной знаменитого режиссёра театра и кино Марка Захарова.

— Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Марка Анатольевича, — цитирует пресс-служба Минобороны РФ телеграмму главы ведомства Сергея Шойгу, направленную в адрес московского театра "Ленком".

Министр отметил, что смерть Марка Захарова является огромной утратой для российского театра и кинематографа. В свою очередь председатель СК РФ Александр Бастрыкин также выразил соболезнования и отметил, что режиссёр был не просто талантливым деятелем искусства, но и успешным сценаристом, прекрасным педагогом, а также общественным деятелем.

— Наследие, оставленное Марком Анатольевичем в отечественном киноискусстве, бесценно. Его творчество будет продолжать жить, вселяя в сердца будущих поколений веру в лучшее и в силу искусства, — написал он в социальной сети "ВКонтакте".

К соболезнованиям присоединился и министр культуры РФ Владимир Мединский. Он назвал Захарова художником "огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств". Он напомнил, что с именем режиссёра связана целая эпоха культурного пласта.

— Богатое наследие Марка Захарова измеряется не только выдающимися работами, которые давно стали частью сокровищницы отечественной культуры, но и целой плеядой видных и талантливых артистов, которых он, будучи непревзойдённым педагогом, взрастил в "Ленкоме", — отметил Мединский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, присоединившись к соболезнованиям близким и родным Захарова, также отметил, что режиссёр — "человек неиссякаемой творческой энергии", обладал уникальным даром "открывать таланты".

— Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах, — добавил Володин.

А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что кончина Марка Захарова стала для неё личной потерей. Она подчеркнула, что режиссёр останется в её памяти не только как выдающийся художник, но и как интересный собеседник, умный и мудрый человек, обладающий бесчисленным количеством прекрасных душевных качеств.