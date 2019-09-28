Названа причина смерти Марка Захарова

Причиной смерти режиссёра Марка Захарова стало повторное воспаление лёгких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
— Страшная катастрофа... В больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров, — рассказал Варшавер.
Напомним, что о смерти народного артиста СССР стало известно немногим ранее. Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет. До этого воспаление лёгких у него диагностировали в конце августа, после чего режиссёра госпитализировали. В начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".
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