Названа причина смерти Марка Захарова

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Причиной смерти режиссёра Марка Захарова стало повторное воспаление лёгких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Страшная катастрофа... В больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров, — рассказал Варшавер.

Напомним, что о смерти народного артиста СССР стало известно немногим ранее. Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет. До этого воспаление лёгких у него диагностировали в конце августа, после чего режиссёра госпитализировали. В начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".

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