В Москве готовы увековечить память Марка Захарова

Одна из улиц Москвы может быть названа в честь известного режиссёра Марка Захарова, который ушёл из жизни 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

— Я не сомневаюсь, что это (предложение об увековечивании памяти Захарова. — Прим. Лайфа) будет поддержано на самом высоком уровне. И Мосгордума будет это поддерживать. Речь идёт и о памятнике, и о памятной табличке, и о возможной улице, и я бы посчитал, что о названии театра — "Ленком" имени Захарова, — рассказал Герасимов.

По его словам, смерть легендарного режиссёра — это катастрофа как для "Ленкома", так и для всего российского театра в целом.

Напомним, что Захаров ушёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной смерти режиссёра стало повторное воспаление лёгких. До этого воспаление лёгких у него диагностировали в конце августа, а в начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".