Российские депутаты не поедут в США до объяснений инцидента с Юмашевой
Фото © Facebook / Инга Юмашева
По словам советника спикера, допрашивать парламентариев и задавать им вопросы могут только избиратели или российские силовые ведомства.
Поездки депутатов Государственной думы в США будут приостановлены, пока власти Штатов не объяснят инцидент с Ингой Юмашевой, задержанной 5 октября в аэропорту Нью-Йорка для допроса. Об этом сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова в своём телеграм-канале.
— У нас должен был председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится, — написала Кашеварова.
Она подчеркнула, что такое отношение к представителю российских властей в других государствах является недопустимым. По её словам, задавать вопросы депутату Государственной думы и допрашивать его имеют право только избиратели и российские силовые ведомства.
Напомним, 5 октября прибывшую в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" Ингу Юмашеву в аэропорту задержали сотрудники ФБР для допроса, который продлился около часа. При этом в бюро отказались комментировать ситуацию, а МИД России выразил протест в связи с задержанием депутата. Как сообщал Лайф, в ночь на 8 октября Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву. По прибытии она прокомментировала инцидент.