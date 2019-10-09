Российские депутаты не поедут в США до объяснений инцидента с Юмашевой

По словам советника спикера, допрашивать парламентариев и задавать им вопросы могут только избиратели или российские силовые ведомства.

Поездки депутатов Государственной думы в США будут приостановлены, пока власти Штатов не объяснят инцидент с Ингой Юмашевой, задержанной 5 октября в аэропорту Нью-Йорка для допроса. Об этом сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова в своём телеграм-канале.

— У нас должен был председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится, — написала Кашеварова.

Она подчеркнула, что такое отношение к представителю российских властей в других государствах является недопустимым. По её словам, задавать вопросы депутату Государственной думы и допрашивать его имеют право только избиратели и российские силовые ведомства.