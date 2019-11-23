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Регион
Опубликовано 23 ноября 2019, 06:09

Толстой предложил отправить украинским ВМС "посылочку с унитазами"

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Так запред Госдумы с иронией отреагировал на заявление Воронченко о том, что корабли вернулись на Украину "угробленными" и без сантехники.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в эфире "Национальной службы новостей" опроверг слова украинской стороны о том, что задержанные в Керченском проливе корабли им вернули не в полной комплектации.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко 20 ноября заявил, что россияне "угробили" суда — с возвращённых Незалежной кораблей поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

— На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но, если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом, — с иронией ответил Толстой.

Он также напомнил, что представители ФСБ в ответ на заявление Вороненко отправили видео с кораблей, на которых видно, что вся комплектация на судах присутствует.

Напомним, 18 ноября Москва передала Киеву три задержанных в Керченском проливе корабля, а через два дня они прибыли в Очаков. После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В Кремле заявили, что этот конфликт на встречу российского и украинского лидеров в "нормандском формате" не повлияет.

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Вера Павлова
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