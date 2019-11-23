Толстой предложил отправить украинским ВМС "посылочку с унитазами"

Так запред Госдумы с иронией отреагировал на заявление Воронченко о том, что корабли вернулись на Украину "угробленными" и без сантехники.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в эфире "Национальной службы новостей" опроверг слова украинской стороны о том, что задержанные в Керченском проливе корабли им вернули не в полной комплектации.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко 20 ноября заявил, что россияне "угробили" суда — с возвращённых Незалежной кораблей поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

— На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но, если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом, — с иронией ответил Толстой.

Он также напомнил, что представители ФСБ в ответ на заявление Вороненко отправили видео с кораблей, на которых видно, что вся комплектация на судах присутствует.