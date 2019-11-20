На Украине пожаловались, что задержанные Россией корабли вернулись без унитазов

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что возвращённые Россией после конфискации малые артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" — не на ходу, поскольку россияне их "угробили".

— Они сейчас только подходят к территориальным водам, в 16:00 они только подойдут. Это идёт буксировка: скорость маленькая, они не идут своим ходом. Россияне угробили их: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы, — заявил Воронченко.

Напомним, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе, и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Украине забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.