Samsung — лучшие бюджетники в мире? Какие смартфоны покупать в 2020 году

Положение Samsung на мобильном рынке начало ухудшаться с момента, как китайские смартфоны перестали быть стыдными. В 2019 году в России компания даже упустила лидерскую позицию — первой по числу продаж мобильных устройств оказалась Honor, корейцы же заняли второе место.

Уже во втором квартале компания вернула лидерство по продажам и стала полноценным конкурентам китайским моделям. Если раньше идеальными по соотношению цены и характеристик считались Huawei, Honor и Xiaomi, то теперь с ними полноценно конкурирует Samsung. Рассказываем, что помогло компании и действительно ли она одна из лучших на рынке.

Достойные характеристики и доступные цены

Основная причина возвращения на трон — переосмысленная линейка Galaxy A. Фишка линеек Galaxy A и Galaxy M, созданных специально для онлайн-продаж, — выгодное соотношение цены и характеристик.

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Galaxy A50 — хит этого года, и его секрет успеха — именно идеальное соотношение стоимости и параметров. Аппарат работает двое суток без подзарядки при умеренной нагрузке, а мощные игры автоматически запускает на максимальных настройках графики. Экран — AMOLED, сканер отпечатка пальца встроен в экран. В общем, солидный комплект и минимум неудобств.

Аналогичная история с другими моделями компании. Galaxy M20 и Galaxy M30S предлагают нетипично емкие аккумуляторы, тем самым решая одну из главных проблем современных смартфонов — время работы без подзарядки. Оба устройства живут два дня даже при высокой нагрузке.

Везде NFC и никаких microUSB (почти)

Отдельный момент — отказ от устаревших решений. Во всей линейке Galaxy A разъем microUSB получил только A10, смартфон начального уровня, стоящий меньше 10 тысяч рублей. В остальном все устройства компании получили строго современный и удобный USB-C. Как ни странно, среди смартфонов дороже 10 тысяч рублей он еще не умер. Realme 3 Pro — смартфон с высокой производительностью и отличной камерой, но порт в нем старый.

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Также компания не игнорирует NFC. Опять же, в линейке Galaxy A только самая младшая модель A10 не получила чип для бесконтактных платежей, остальные модели вышли с ним. В России растет спрос на технологию, и у корейских смартфонов в этом плане преимущество.

Современный дизайн

Весь 2018 год компания игнорировала "челку", когда ее добавляли на переднюю панель все, в этом году она последовала за рынком и выпустила гаджеты с каплевидными вырезом. Apple так не делает, а значит решение можно применять, не боясь показаться вторичностью.

Казалось бы, компания слилась с другими брендами и стала "как все". Только целевая аудитория любого производителя смотрит на мобильный рынок под другим углом. Гик оценивает дизайн по тому, насколько смартфон выделяется на фоне других. Человек, не интересующийся индустрией, смотрит, насколько она соответствует всем трендовым решениям.

Какие недостатки?

Во-первых, дизайн. Да, по этой части у смартфонов есть и плюсы, и минусы. С A20 до A70 смартфоны одинаковые. Каплевидный вырез, основная камера с вертикально расположенными сенсорами, те же изгибы на корпусе.

Да, дизайн всех моделей линейки выполнен в едином стиле, что делает ее узнаваемой. Но устройства смотрятся слишком однородно, и модель за 30 тысяч рублей (Galaxy A70) внешне идентична устройству за 13 тысяч рублей (Galaxy A30). То есть, никакой премиальности. Например, Honor 20 Pro за 27 тысяч рублей легко отличим от Honor 9X Premium за 20 тысяч рублей.

Во-вторых, корпуса. Даже у Galaxy A70 за 30 тысяч рублей задняя панель и боковая рамка выполнены из пластика, а это показатель экономии на корпусе.

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В-третьих, камеры смартфонов. У них есть и плюсы и минусы.

С одной стороны, камеры Samsung предлагают интересные фишки, вроде создания гиф-анимаций прямо в приложении камеры. С другой, для стандартных задач они не лучшие. Для съемки при недостаточной освещенности не предусмотрен полноценный ночной режим. Неполноценный алгоритмы распознают автоматически, и снимок в нем ничуть не отличается от фотографии в автоматическом режиме.

Что будет дальше?

Порой производителю число продаж и уважение клиентов дороже прибыли. Глава бренда Redmi Лу Вэйбин признавался, что хит этого года Note 7 невыгоден для компании. Его цена близка к себестоимости, поэтому прибыль с него невелика, а в некоторых случаях компания работает в убыток.

Другие бренды не отстают от Xiaomi и Samsung. Realme за 15 тысяч рублей предлагает смартфон 3 Pro с самой быстрой зарядкой на рынке SuperVOOC и камерой с отличными ночными фотографиями, Honor предлагает смартфон 9X с неплохой камерой и приличным дизайном за 16 тысяч рублей.

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Начальный и средний ценовой сегменты крайне важны для компаний. В России средняя стоимость смартфона, по данным аналитиков "Связной | Евросеть", составляет 15,9 тысячи рублей. По данным "М.Видео-Эльдорадо", самые популярные сегменты — до 10 и 10–20 тысяч рублей, далее идут 20–50 и выше 50 тысяч.

Борьба за лидерство по числу продаж в начальном и среднем ценовых уровнях ожесточенная, и Samsung — одна из сильнейших компаний. Она поняла, как изменился мобильный рынок, и подстроилась под него. Важны выгодное соотношение цены и характеристик, современный дизайн и удобные решения, вроде USB-C и NFC. тогда смартфоны будут привлекательными.

Тем интереснее следить за мобильным рынком и в частности за начальным сегментом.