В "Нафтогазе" заявили, что не в восторге от нового контракта по транзиту газа

"Нафтогаз" не в восторге от нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом глава компании Андрей Коболев заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, "Нафтогаз" выступил своего рода буфером между "Газпромом" и Украиной из-за несоответствия украинского законодательства европейскому. Поэтому украинская компания взяла на себя определённые риски.

— Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса, — сказал Коболев.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Одним из основных положений пятилетнего контракта был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. 1 января Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту.