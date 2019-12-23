Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% — до 68,19 доллара за баррель после новостей об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE на 06:09 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, этой ночью в ходе ракетной атаки у аэропорта Багдада был убит командующий элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерал Касем Сулеймани. Сообщалось, что одна из ракет попала прямо в машину. Власти Ирана подтвердили факт гибели генерала. В Министерстве обороны США подтвердили, что Касем Сулеймани убит с ведома президента Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что это были "решительные оборонительные действия", цель которых — "защитить персонал США за рубежом", предотвратив новые атаки на объекты Штатов на Ближнем Востоке. Бывший глава КСИР, а ныне секретарь Совета целесообразности Мохсен Резайи пообещал, что Иран "жестоко отомстит США".