Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Видеозапись выступления опубликована в твиттер-аккуанте Белого дома.

Лидер США сообщил, что он готов "предпринять любые действия" по защите граждан Америки от любой опасности. Особенно он подчеркнул, что это касается Ирана.

— Если американцам где-либо будет угрожать опасность, все цели нами полностью определены и я готов предпринять любые необходимые действия, — заявил Трамп.

Также он обратил внимание на своё нежелание развязывать войну и выразил уважение к культуре и истории страны, назвав иранцев "выдающимся народом" с "неисчислимым потенциалом". Также он добавил, что будущее принадлежит тем жителям Ирана, кто готов к "мирному сосуществованию" и сотрудничеству.

– Прошлой ночью мы предприняли меры, чтобы остановить войну, а не начать её. Дональд Трамп президент США

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала.

А сегодня стало известно, что в пригороде Багдада нанесён новый авиаудар по группе ополченцев, шесть человек погибли.