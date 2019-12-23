Новый авиаудар в пригороде Багдада: погибло шесть человек

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls— Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) January 3, 2020
В пригороде Багдада нанесён авиаудар по группе ополченцев, шесть человек погибло. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным телеканала Sky News Arabia, атакован кортеж машин шиитского ополчения "Аль-хашд аш-шааби". В автомобилях находились представители командования группировки.
Напомним, что авиаударом прошлой ночью США убили у аэродрома Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, которого называли одним из самых влиятельных людей в стране.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг Вашингтона не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.