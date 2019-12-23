НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#ирак#сша

Новый авиаудар в пригороде Багдада: погибло шесть человек

вчера в 23:20

В пригороде Багдада нанесён авиаудар по группе ополченцев, шесть человек погибло. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным телеканала Sky News Arabia, атакован кортеж машин шиитского ополчения "Аль-хашд аш-шааби". В автомобилях находились представители командования группировки.

Напомним, что авиаударом прошлой ночью США убили у аэродрома Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, которого называли одним из самых влиятельных людей в стране.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг Вашингтона не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...