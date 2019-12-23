Сенатор предложил запретить Трампу развязывать войну с Ираном

В США сенатор от Демократической партии Тим Кейн внёс резолюцию, которая в случае принятия запретит президенту страны Дональду Трампу без согласия конгресса развязывать войну с Ираном. Об этом сообщает The Hill.

— В течение нескольких лет я был крайне обеспокоен тем, что президент может развязать войну с Ираном, — сказал Кейн. — Теперь мы достигли точки, когда конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп придумает ещё большие неприятности для наших военных.

В документе предлагается ввести 30-дневный срок, в течение которого Трамп должен будет отвести все силы, которые могут быть использованы против Ирана.

Повод для этой резолюции появился накануне. США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала.

А сегодня стало известно, что в пригороде Багдада нанесён новый авиаудар по группе ополченцев, шесть человек погибло.