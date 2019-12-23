В США открестились от нового ночного авиаудара под Багдадом

Соединённые Штаты открестились от причастности к авиаудару, который минувшей ночью был нанесён по колонне автомобилей шиитских ополченцев.

— Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни, — заявил в "Твиттере" официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс.

Лайф рассказывал, что жертвами этого удара оказались медики ополчения. Шесть человек погибли, трое получили серьёзные ранения.

Взгляды на США после очередных взрывов обратились из-за спецоперации, которая была проведена в ночь на 3 января. Соединённые Штаты ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Иране восприняли это как объявление войны и пригрозили местью.