Испугались, что начнётся Третья мировая. В США обрушили сайт призывной службы

На фоне спекуляций о возможном начале Третьей мировой войны в США рухнул сайт призывной службы. Об этом сообщили на странице ведомства в "Твиттере".

— Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика, — отметили в заявлении.

С 1973 года американская армия комплектуется на контрактной основе. В случае мобилизации призыву подлежат некоторые категории граждан, и на этом сайте размещены списки призываемых.

Тем временем в "Твиттере" в топ самых популярных хештегов вышла "Третья мировая война" (#WWIII). Меньше чем за сутки обеспокоенные пользователи опубликовали больше трёх миллионов сообщений по данной теме.

Спекуляции начались после того, как США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Пентагоне пояснили, что он убит по приказу президента Дональда Трампа, и объяснили это "защитой персонала США за рубежом". Ранее стало известно, когда американский лидер решил избавиться от Сулеймани.