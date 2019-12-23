Москвичи несут цветы к зданию Посольства Ирана после убийства генерала Сулеймани

Проживающие в Москве иранцы и солидарные с народом исламской республики россияне несут к зданию посольства цветы, чтобы почтить память убитого в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Фото © EPA

У портрета командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана, выставленного на одном из подоконников, появились свечи, охапки роз и гвоздик.

Фото © EPA

Над зданием диппредставительства приспустили флаг. В пресс-службе посольства ТАСС рассказали, что таким образом память погибшего почтили во всех представительствах страны.

Напомним, ранее США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Пентагоне пояснили, что он убит по приказу президента Дональда Трампа, и объяснили это "защитой персонала США за рубежом". Ранее стало известно, когда американский лидер решил избавиться от Сулеймани.