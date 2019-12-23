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#компьютерныеигры#иран#третьямироваявойна

Создателей компьютерной игры раскритиковали за спекуляции на конфликте США и Ирана

В ролике об игре разработчики рассказали о предполагаемых последствиях убийства генерала Сулеймани.

сегодня в 18:07

Кадр видео © Twitter / Conflict of Nations

Видео © Twitter / Conflict of Nations

Пользователи соцсетей заметили отсылку к конфликту Ирана и США в компьютерной игре Conflict of Nations: World War 3. Реклама игры появилась накануне в Twitter.

Иран начинает третью мировой войну? Создайте любой сценарий третьей мировой, который вы можете вообразить, в игре Conflict of Nations прямо сейчас, — говорится в сообщении к видео.

В "Твиттере" ролик вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи осудили разработчиков за то, что они якобы провели параллели между игрой про третью мировую войну и сложившейся в последние дни ситуацией на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Насколько же это абсолютно неуместно. Позор на вас за этот твит, прокомментировал один из пользователей соцсети.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Пентагоне пояснили, что он убит по приказу президента Дональда Трампа, и объяснили это "защитой персонала США за рубежом". Этот инцидент вызвал новый виток напряжённости на Ближнем Востоке.

Роман Имполитов

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