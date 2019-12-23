Создателей компьютерной игры раскритиковали за спекуляции на конфликте США и Ирана

Видео © Twitter / Conflict of Nations

Пользователи соцсетей заметили отсылку к конфликту Ирана и США в компьютерной игре Conflict of Nations: World War 3. Реклама игры появилась накануне в Twitter.

— Иран начинает третью мировой войну? Создайте любой сценарий третьей мировой, который вы можете вообразить, в игре Conflict of Nations прямо сейчас, — говорится в сообщении к видео.

В "Твиттере" ролик вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи осудили разработчиков за то, что они якобы провели параллели между игрой про третью мировую войну и сложившейся в последние дни ситуацией на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

— Насколько же это абсолютно неуместно. Позор на вас за этот твит, — прокомментировал один из пользователей соцсети.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. В Пентагоне пояснили, что он убит по приказу президента Дональда Трампа, и объяснили это "защитой персонала США за рубежом". Этот инцидент вызвал новый виток напряжённости на Ближнем Востоке.