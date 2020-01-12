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Регион
Опубликовано 12 января 2020, 11:58

Миссия ООН в Ливии поприветствовала заявление о прекращении огня

Фото © Flickr/Scazon

Фото © Flickr/Scazon

Миссия Организации Объединённых Наций в Ливии поприветствовала объявление о прекращении огня между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара. Об этом сообщили в официальном аккаунте в "Твиттере".

— Миссия надеется, что все стороны будут строго соблюдать соглашение о прекращении огня и предоставят пространство для мирных усилий по урегулированию всех споров, отмечается в сообщении.

Правительство национального согласия, заседающее в Триполи, сообщило о прекращении огня, поддержав инициативу России и Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабинета министров ливийской столицы.

Армия Хафтара также ранее объявила о согласии остановить боевые действия. Однако позже Ливийская национальная армия обвинила ПНС в нарушении перемирия.

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Варвара Романова
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