В СКР назвали причину убийства российских журналистов в ЦАР

Члены съёмочной группы из России (Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие во время съёмок сюжета в Центральноафриканской Республике) были убиты неизвестными, которые систематически совершают подобные налёты ради ограбления. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

— Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Он также подтвердил, что съёмочная группа 30 июля 2018 года на выезде из города Сибю была предупреждена об опасности ночной поездки по территориям, на которых действуют бандитские группировки. Россияне, сославшись на нехватку времени, продолжили поездку, и через 23 км пути их машина была остановлена группой темнокожих людей, говорящих на арабском.

— Они потребовали выйти [из машины] и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться, — говорится в публикации.